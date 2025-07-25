أحمد سعد يطرح "اتك اتك" من ألحان مدين.. والأخير: "أفرفشكوا شوية بقى"

كتبت- منى الموجي:

طرح النجم أحمد سعد، أحدث أغانيه بعنوان "اتك اتك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، في تعاون جديد يجمعه بالمُلحن مدين، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا في أغنية "حبيبنا".

الأغنية ضمن أغاني ألبوم سعد الجديد "بيستهبل"، من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، والتوزيع الموسيقي لـ أحمد طارق يحيى وفلسطيني، والهندسة الصوتية من خلال الميكس لـ هاني محروس والماستر لـ مازن مراد.

وروج مدين للأغنية ونشر مقطع منها عبر حسابه على انستجرام، معلقا "أفرفشكوا شوية بقى بعد اللي عملته فيكوا وفيا أنا كمان الحقيقة.. أغنية اتك اتك لأخويا وحبيبي أحمد سعد نزلت دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات، اسمعوها ومستني رأيكم".

يُذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين النجمين، إذ حققت أغنيتهما السابقة "حبيبنا" نجاحًا كبيرا وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا.