كتب- مصطفى حمزة:

تعرضت الفنانة اللبنانية صبا الرافعي، لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها عن موقفها تجاه المحجبات، وخاصة عقب مشاركتها المطرب اللبناني راغب علامة، الرقص في حفله الذي أقيم في الساحل الشمالي.

أوضحت صبا، موقفها في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، وقالت: "أولا أنا أحترم الحجاب جدا، بل وأراه حاجة مقدسة جدا، وأهلي في منهم محجبات، وأقرب صديقة لي محجبة، وأقضي معها طوال اليوم، وهي لا تذهب على البحر، ولا تسهر في أماكن سهر".

وعن موقفها من المحجبات، قالت "أنا ما انتقدت المحجبات بشكل عام، ولا طلع من لساني، وما ذكرته هو احترام للحجاب، يزعجني أني أشوف محجبات في أماكن رقص وسهر وبيرقصوا بالحجاب، ليه؟، في حين إنها مثلا ممكن تروح أماكن أخرى مناسبة لها".

وأوضحت: "كلامي عن المحجبات، كان على أساس إني صادفت محجبات بيطلعوا يقعدوا على البحر، وبيتضايقوا لما تبقى جنبهم واحدة بالمايوه، والطرفين كل واحد منهم عايز ياخد راحته، طيب إيه المانع تواجد المحجبة في أماكن تناسبها والعكس أيضا، وأقول هذا وأنا أحترم الحجاب جدا".

وحضرت الفنانة والمخرجة اللبنانية صبا الرافعي، حفل المطرب اللبناني راغب علامة، الذي أثار جدلا واسعا بسبب تبادل القبلات مع معجبات، خلال تقديم فقرته في الحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي.

يُذكر أن صبا، ظهرت في مسلسلات عديدة، منها: "الضاحك الباكي" و"رانيا وسكينة" و"شارع 9"، "ونحب تاني ليه" ،و"اللي مالوش كبير"، و"نصيبي وقسمتك".