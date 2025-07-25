عمرو دياب يتصدر منصات الموسيقى بألبومه الجديد "ابتدينا"

كتب- هاني صابر:

يواصل النجم عمرو دياب، تصدره للمنصات الموسيقية في الشرق الأوسط للأسبوع الرابع بألبومه الجديد "ابتدينا"، محققًا أرقامًا غير مسبوقة من حيث الاستماع والمشاهدات.

وتصدر ألبوم الهضبة 3 قوائم على بيلبورد عربية، وهم: "رقم 1 في قائمة Billboard Arabia Hot 100 لأكثر الفنانين تأثيرًا وانتشارًا.. رقم 1 في قائمة Top 50 TikTok لأكثر الأغاني تداولًا على تيك توك..رقم 1 في قائمة Top 50 Egypt لأكثر الأغاني استماعًا داخل مصر".

وفي قوائم Apple Music وiTunes، جاء الألبوم في المركز الأول كالأكثر مبيعًا، سواء على مستوى الألبومات أو الأغاني.

أما من حيث نسب الاستماع، فقد تربعت أغاني الألبوم لتحصد: "رقم 1 في قائمة الأكثر استماعًا على Spotify (يوميًا وأسبوعيًا)، وكذلك على أنغامي في القوائم اليومية والأسبوعية، إلى جانب تصدره قائمة "أنغامي توب مصري"، وأيضا على Shazam كأكثر الأغاني بحثًا واستخدامًا في المنطقة".

يذكر أن، عمرو دياب يستعد لاحياء حفل غنائي في الرياض مساء اليوم الجمعة، كما يحيي حفلا آخر في مهرجان العلمين يوم 1 أغسطس المقبل. كما يستعد لاحياء حفل في بيروت يوم 30 أغسطس المقبل، وأعلنت الجهة المنظمة عن نفاذ التذاكر فور طرحها.