نيكولا جبران: شيرين عبدالوهاب حبيبة قلبي وحرام تحرم جمهورها من فنها

كتبت- منى الموجي:

كشف مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران، علاقته القوية بالفنانة شيرين عبدالوهاب، معبّرًا عن اشتياقه الشديد لها وحزنه على غيابها عن الساحة الفنية.

وقال نيكولا خلال لقائه مع برنامج "هي وبس" الذي تقدمه المذيعة رضوى الشربيني على قناة DMC: "شيرين عبدالوهاب حبيبة قلبي، واشتغلت معها كثيرًا على مدار السنوات، وفي مناسبات كثيرة كانت تظهر بأزياء من تصميمي".

وتابع: "أنا حزين على المرحلة التي تمر بها شيرين حاليًا، لأنها من أطيب الناس اللي عرفتها، وصوتها بالنسبة لي له خصوصية كبيرة، خامته مميزة، والموسيقى التي تقدمها قريبة جدًا لقلبي".

وأضاف: على المستوى الشخصي، أنا بحبها جدًا، وأزعل جدًا لغيابها، لأننا كمحبين لفنها محرومين من وجودها ومن طاقتها الحلوة.

وأكد أنه حاول التواصل معها مؤخرًا، قائلاً: كلمتها من 7 شهور تقريبًا، وكانت بعيدة شوية، لكن ما زلت أحب أن أطمئن عليها، لأنها من الشخصيات اللي فعلاً بزعل عليها.

وأشار إلى أن غياب شيرين لا يُمثل فقط فراغًا فنيًا، بل إنسانيًا أيضًا، موضحًا: شيرين فنانة مهمة، وشخصية مميزة، وحقيقي حرام تحرم جمهورها من فنها وحضورها.

وفي ختام الحديث، وجّهت رضوى الشربيني رسالة مباشرة لشيرين قالت فيها: يا شيرين، نيكولا وأنا والجمهور كله بنقولك: ارجعي بقى.. وحشتينا جدًا.

يُذكر أن برنامج هي وبس يعرض حلقتين أسبوعيا على قناة "dmc"، وتقدمه رضوى الشربيني.