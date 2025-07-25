مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" تحتفي بالتراث في أوبرا دمنهور

كتبت- منى الموجي:

فى إطار المبادرة الوطنية "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة، وفي سياق محورها لشهر يوليو والذي يحمل شعار "ميراثك تراثك" تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكري بإشراف رشا الفقي وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فيلمين تسجيليين.

الفيلم الأول يحمل عنوان "الخيامية" من إخراج هاشم النحاس، أما الثاني فهو "سحر الأواني" من إخراج أحمد إبراهيم، وذلك في السابعة مساء الاثنين 28 يوليو على مسرح أوبرا دمنهور، ويعقبهما لقاء مع مخرجيهما بمشاركة كل من الدكتور خالد هنو والدكتورة مليحة شعيب ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي .

يأتي العرض لإبراز دور السينما التسجيلية في الحفاظ على التراث وتوثيقه، إذ يلقي الفيلمان الضوء على جماليات الحرف التقليدية ودلالاتها الثقافية والوجدانية وتأثير مفردات الإرث الحضاري في تشكيل الهوية الوطنية .