نيكولا جبران: أصالة أقرب الشخصيات إلى قلبي وإليسا طيبة

القاهرة- مصراوي:

تحدث مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران عن أصعب الفترات التي مر بها في حياته، كاشفًا عن حجم الخسائر التي تعرض لها نتيجة الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة.

وقال جبران في حواره مع برنامج "هي وبس" مع المذيعة رضوى الشربيني، الذي يُعرض على قناة DMC: الانفجار الكبير الذي وقع في لبنان أثّر بشكل كبير على عملي، كما حدث مع جميع اللبنانيين، ثم جاءت أزمة البنوك التي زادت الأمور سوءًا، وبعد ذلك تعرّض المحل الخاص بي لماس كهربائي أدى إلى خسارتي الكاملة لشركتي.

وأضاف: كانت لحظات قاسية جدًا، لكن سبحان الله، شعرت بقوة من عند الله ساعدتني على تخطي هذه المحن، والحمد لله، استطعت تجاوزها، وأنا الآن في مكان أفضل.

وعن علاقته بنجوم الفن في العالم العربي، قال نيكولا إن الفنانة أصالة نصري تُعد من أقرب الشخصيات إلى قلبه، موضحًا: أنا وأصالة تجمعنا عشرة عمر، تربطنا علاقة تمتد لأكثر من 25 عامًا، ومنذ بداية عملي في مجال تصميم الأزياء وأنا أتعامل معها.

وأشار كذلك إلى تعاونه المستمر مع النجمة إليسا خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا أن شخصيتها طيبة وقلبها نقي، وأضاف: إليسا تتمتع بقلب طيب، وشخصية جميلة على الصعيد الإنساني.

وأكد جبران أنه تعاون مع عدد كبير من النجوم في الوطن العربي والعالم، لكن العلاقات التي تستمر هي تلك التي تتجاوز حدود العمل لتصل إلى الصداقة والاحترام المتبادل.

يُذكر أن برنامج هي وبس يُعرض أسبوعيًا مساء يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة على قناة DMC، وتقدمه رضوى الشربيني.