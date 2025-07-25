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بـ"فستان قصير"..أحدث ظهور لـ نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)

03:57 م الجمعة 25 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها داخل منزلها.

ونشرت نرمين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير والصحبة الجميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، أوعى وشك، ما شاء الله، إيه الجمال ده، الحلوة، نرمين العسل، القمر بتاعنا، جميلة، ولا 19 سنة".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسلي "بعد النهاية" و "محارب" وتم عرضهما عام 2024.

الفنانة نرمين الفقي منزلها إطلالة جريئة
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