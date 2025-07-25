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بـ"فستان جريء".. مي سليم تستمتع بإجازة الصيف مع شقيقتيها أمام البحر (صور)

03:25 م الجمعة 25 يوليه 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف، وذلك بصحبة شقيقتيها ميس ودانا حمدان.

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، زي العسل، قمر، جمال ودلال، حلوين، إيه الجمال بتاعكم ده".

يذكر أن، آخر أعمال مي سليم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "هايدي وفلفل".

مي سليم إطلالة جريئة دانا حمدان إنستجرام
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