مي عز الدين توجه رسالة لـ أنغام بعد دخولها مستشفى بألمانيا

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة مي عزالدين، رسالة للمطربة أنغام بعد خضوعها لعمل فحوصات طبية على البنكرياس داخل احدى المستشفيات بألمانيا.

ونشرت مي، صورة أنغام بالمستشفى، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف سلامة بالشفاء يا حبيبتي وإن شاء الله خير".

وكانت أنغام أصدرت مؤخرا بيانا كشفت فيه حقيقة ما تردد بشأن حالتها الصحية، وجاء كالتالي: "ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي".

وتابع البيان: نود أن نشير إلى أن المطربة أنغام ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغاني جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف.

وطالبت أنغام وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه وجهت الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها.