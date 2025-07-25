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بإطلالة جريئة.. هدى الإتربي تستمتع بإجازة الصيف والجمهور:"خسيتي" (صور)

12:26 م الجمعة 25 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، قمر، خطفوني عينيك، خست ليه؟، خسيتي، الجمال، إيه الحلاوة دي".

يذكر أن، آخر أعمال هدى الإتربي، مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

هدى الإتربي إطلالة جريئة إنستجرام
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