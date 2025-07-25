طرح الإعلان الرسمي لفيلم "Giant" لأمير المصري (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

ظهر الفنان أمير المصري، داخل حلبة ملاكمة في كواليس تصوير فيلمه السينمائي العالمي "Giant" المقرر طرحه بالسينمات يوم 4 ديسمبر المقبل.

وطرحت الجهة المنتجة للفيلم، الإعلان الرسمي للعمل، عبر قناتها على "يوتيوب".

يتناول الفيلم قصة "نسيم حميد" وهو أمير بريطاني من أصل يمني، ورحلة صعوده بعالم رياضة الملاكمة حتى أصبح بطلا للعالم بمساعدة مدربه الأيرلندي الذي أثر بشكل كبير في نجاحه.

فيلم "Giant" يشارك في إنتاجه النجم سلفستر ستالون، كما يظهر بالفيلم أيضا بجانب النجم بيرس بروسنان.