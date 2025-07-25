ظهرت بفستان جريء.. أول تعليق من إليسا بعد حفل "جدة" (صور)

كتب- هاني صابر:

أحيت المطربة إليسا، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا في جدة بالمملكة العربية السعودية، أشعلت من خلاله آهات الجمهور بمسرح "عبادي الجوهر أرينا".

ونشرت إليسا، صور من إطلالتها للحفل وظهرت خلالها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هناك شيء مميز في جدة.. أهلها وطاقتهم.. بعض الليالي تترك أثرًا، وهذه الليلة فعلت ذلك حقًا".

وقدمت إليسا، مجموعة من أشهر أغانيها، منها "أجمل إحساس، عايشة حالة حب" وغيرها، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

جدير بالذكر أن، مشاركة إليسا في موسم جدة هذا العام تأتي كجزء من سلسلة حفلات يحييها نجوم الصف الأول، وتُكرس مكانة المدينة كمحطة رئيسية للفعاليات الغنائية العربية الكبرى.