نادية الجندي توجه رسالة لـ أنغام بعد نقلها للمستشفى

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للمطربة أنغام بعد خضوعها لعمل فحوصات طبية على البنكرياس داخل احدى المستشفيات بألمانيا.

ونشرت نادية، صورة أنغام بالمستشفى، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف ألف سلامة ليكي يا حبيبتي.. إن شاء الله تقومي بألف سلامة يا أنغام".

وتابعت: "ربنا ميحرمناش منك أبدا، ولا من صوتك يا صوت مصر".

وأضافت: "خالص تمنياتي ليكي بالشفاء العاجل، وترجعلنا بألف سلامة يا رب إن شاء الله".

وكانت أنغام أصدرت مؤخرا بيانا كشفت فيه حقيقة ما تردد بشأن حالتها الصحية، وجاء كالتالي: "ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي".

وتابع البيان: نود أن نشير إلى أن المطربة أنغام ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغاني جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف.

وطالبت أنغام وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه وجهت الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها.

وأحيت النجمة أنغام حفلا كبيرا في العلمين الأسبوع الماضي، شهد حضور عدد كبير من محبيها، وحقق نجاحا كبيرا.