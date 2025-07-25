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استقبال أسطوري لـ ميادة الحناوي في الأردن

10:00 ص الجمعة 25 يوليه 2025
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    مدحت العدل وسامح الصريطي في استقبال ميادة الحناوي
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    بوسي شلبي تستقبل ميادة الحناوي في الأردن
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    استقبال ميادة الحناوي في الأردن
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    بوسي شلبي والفنانة ميادة الحناوي
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كتب- مروان الطيب:

وصلت النجمة الكبيرة ميادة الحناوي إلى الأراضي الأردنية استعدادا لإحياء حفلها الغنائي في مهرجان جرش يوم السبت المقبل.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على "انستجرام" من الاستقبال الأسطوري التي حظيت به ميادة فور وصولها، وكتبت بوسي شلبي: " حضور سيدة الغناء العربي إلى الأردن و استقبال من نجوم مصر و أهل الأردن للنجمة الكبيرة ميادة الحناوي و انتظرونا في حفلها بجرش يوم السبت بحضور الفنان جو رعد"، وكان من أبرز النجوم في استقبالها السيناريست مدحت العدل، والفنان سامح الصريطي والتقط العديد من الصور التذكارية معها.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع "إنستجرام" البوستر الدعائي للحفل، وستقدم ميادة باقة من أبرز أغانيها المميزة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميادة الحناوي كانت أغنية "حبة ذكريات"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، والكليب من إخراج عماد باسيل.

ميادة الحناوي الأردن انستجرام بوسي شلبي مهرجان جرش سامح الصريطي
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