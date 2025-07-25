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أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"

12:47 ص الجمعة 25 يوليو 2025

أحمد سعد

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القاهرة- مصراوي:

تحدث المطرب أحمد سعد عن ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي حققت أغانيه نجاحا كبيرا، ولاقت تفاعلا من الجمهور، وذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "يحدث في مصر" المعروض على قناة MBC مصر، ويقدمه الإعلامي شريف عامر.

وأكد سعد، أن سوق الأغاني يشهد في صيف 2025 حالة من الانتعاش، موضحا: "بقالنا مش أقل من 10 سنين تغيب عنا هذه الانتعاشة ويكون فيه هذا القدر من الألبومات اللي نزلت وكلها مميزة".

وأضاف سعد، أن كل النجوم قدموا أغاني رائعة، منهم: رامي جمال وتامر حسني وعلى رأس الكل عمرو دياب، مشيدا بألبومه "ابتدينا": "نزل ألبوم مختلف بالنسباله هو كمان، وخلاني أفكر في أفكار جديدة، وأنا قررت اشتغل في حتة لوحدي".

وعن ظهور شقيقه النجم عمرو سعد في فيديو كليب أغنية "أخويا"، قال "قلت لعمرو أخويا واتفقت معاه يظهر معايا في الفيديو وهو نجم كبير وعنده معجبين وهو اللي شجعني على الفكرة".

جدير بالذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل"، وحققت نجاحا كبيرا، ومنها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني تاني".

أحمد سعد ألبوم بيستهبل عمرو سعد عمرو دياب
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