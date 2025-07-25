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أحمد سعد يعلق على انتقاد الجمهور لإطلالاته الأخيرة (فيديو)

12:38 ص الجمعة 25 يوليو 2025
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كتبت- منى الموجي:

حل المطرب أحمد سعد، ضيفا على برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، من خلال مداخلة هاتفية، تطرق خلالها للحديث عن ألبومه الأخير، والنجاح الكبير الذي حققته الأغاني التي طرحها وتفاعل الجمهور معها، كما علق على الانتقادات التي طالت إطلالاته الأخيرة، والتي يصفها البعض بـ الغريبة والمثيرة للجدل.

وقال سعد "الناس بتطلع تنتقدك بس هما برضه اللي بيحبوا المطرب دايما يبقى غريب"، وتعليقا على كلام شريف بأنه ظهر مرتديا رابطة عنق في كليب أغنية "بيستهبل"، أوضح "عشان كنت بستهبل، لكن الطبيعي بالنسبالي هو الاستهبال، لو أنا مش مغني عمري في حياتي ما هلبس ده، بعتبر أن الناس بتحبك وأنت طالع بـ طلة مختلفة وبيحبوا يشوفوك بشكل غريب".

جدير بالذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل"، وحققت نجاحا كبيرا، ومنها "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني تاني".

المطرب أحمد سعد أحمد سعد ببرنامج يحدث في مصر أحمد سعد يعلق على انتقاد الجمهور ألبوم بيستهبل
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