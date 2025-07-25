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"على أجهزة التنفس".. تفاصيل الحالة الصحية لمؤلف "ذات" صنع الله إبراهيم

12:16 ص الجمعة 25 يوليو 2025

الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم

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كتب- مصطفى حمزة:

كشف مصدر مقرب من أسرة الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، عن تدهور حالته الصحية، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد نقله إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي" إن حالة صنع الله إبراهيم، حرجة جدا، إذ يعاني من التهاب رئوي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي .

جدير بالذكر أن الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، قُدمت بعض أعماله الروائية على الشاشة، وبينها: فيلم "شرف"، للمخرج سمير نصر، وعرض عام 2023 في مهرجان قرطاج السينمائي بتونس، ومسلسل "ذات"، الذي قامت ببطولته النجمة نيللي كريم، بمشاركة النجم باسم سمرة.

تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم الكاتب صنع الله إبراهيم التهاب رئوي
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