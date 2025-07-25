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"صيفي لسه بيبدأ".. 18 صورة لـ محمد رمضان على البحر وبصحبة ابنته

01:00 ص الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان بإحدى الإطلالات
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان على أحد الشواطئ
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان على البحر
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان داخل إحدى سياراته الفارهة
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان على انستجرام من أحدث ظهور
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان في كواليس التصوير
  • عرض 18 صورة
    الفنان محمد رمضان
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان مع ابنته
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان من إحدى جلسات التصوير على البحر
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان من التصوير
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان من كواليس إحدى الحفلات
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان في لقطة عفوية مع ابنته
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان من كواليس التصوير
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان على انستجرام
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان يستمتع بالإجازة
  • عرض 18 صورة
    محمد رمضان وابنته
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كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان محمد رمضان الاستمتاع بعطلته الصيفية، ونشر عدد من الصور له وهو يقضي الإجازة، عبر حسابه على انستجرام.

ظهر رمضان في الصور وهو يستمتع بالإجازة بأكثر من طريقة، منها على البحر، ورافقته بالصور ابنته، وكتب على الصور: "صيفي لسه بيبدأ".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان على إنستجرام محمد رمضان على البحر محمد رمضان بصحبة ابنته
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