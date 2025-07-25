"صيفي لسه بيبدأ".. 18 صورة لـ محمد رمضان على البحر وبصحبة ابنته

كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان محمد رمضان الاستمتاع بعطلته الصيفية، ونشر عدد من الصور له وهو يقضي الإجازة، عبر حسابه على انستجرام.

ظهر رمضان في الصور وهو يستمتع بالإجازة بأكثر من طريقة، منها على البحر، ورافقته بالصور ابنته، وكتب على الصور: "صيفي لسه بيبدأ".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.