إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

ظهرت الفنانة ميرهان حسين أمام البحر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

بشرى

شاركت الفنانة بشرى جمهورها، صورة جديدة وظهرت خلالها بفستان جينز قصير، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

تألقت الفنانة كارولين عزمي من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض.

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "لحظة بالأبيض والأسود".

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة له أثناء تواجده في دبي، و نشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يستعرض عضلاته.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها وظهرت بـ الألوان مبهجة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جنا عمرو دياب

شاركت جنا دياب جمهورها ، صورة جديدة لها، وظهرت خلالها مع صديقها، ونشرتها على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".