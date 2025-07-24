"عشوة كوارع".. خالد سرحان ينشر صورة تجمع أحمد زويل وعلي الحجار

كتب- مروان الطيب:

أعاد الفنان خالد سرحان نشر صورة قديمة، تجمع الدكتور والعالم المصري الراحل أحمد زويل بعدد من نجوم الفن.

ونشر خالد الصورة عبر حسابه على "فيسبوك"، وظهر خلالها كل من الدكتور الراحل أحمد زويل، الفنان علي الحجار، والفنان سعيد الصالح أثناء تناولهم وجبة عشاء بأحد المطاعم بمنطقة وسط البلد، وعلق خالد سرحان على الصورة: "يا سلام على الجمال".

وكانت اخر مشاركات الفنان خالد سرحان الفنية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، ومسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج وتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.