"مدام ولا آنسة".. ياسمين عز تحرج مصطفى كامل في "كلام الناس" (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

حل الفنان مصطفى كامل، ضيفا على برنامج كلام الناس، الذي تقدمه المذيعة ياسمين عز على قناة mbc مصر، للتعليق على أزمة إيقاف المطرب راغب علامة، بسبب حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وأحرجت ياسمين، ضيفها، عندما تحدث إليها قائلا "تأكدي يا مدام ياسمين"، واستوقفته قائلة "آنسة ياسمين"، واستدرك الخطأ قائلا "تأكدي يا آنسة ياسمين أن وقتما يجمع مجلس الإدارة على وجود خطأ، يكون معنا كل الخيوط اللي بتقول إن فيه خطأ، واللي حصل جسيم وكبير".

وتابع "أنا وزمايلي لما شفنا الواقعة بشكلها الحقيقي، مش بالشكل اللي عاملينه المستأجرين والكدابين والقبيضة، بتاع تلخيصها: (هل هي أتت في الفم ولا الدقن)، لكن الموضوع بشكل عام لما تتفرجي هتلاقي دي طالعة ودي نازلة والموضوع كبير وشكله كان فجا".

كان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن في بيان صحفي، الاثنين 21 يوليو، إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

وأضاف "مع تقديم خالص إحترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي :

- استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

- مخاطبة السادة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد اسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية .