مصطفى كامل: "هذا ما سيحدث لو راغب علامة مجاش النقابة"

القاهرة- مصراوي:

استضافت المذيعة ياسمين عز، في حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر، الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية.

وتحدث مصطفى عن الأزمة الأخيرة، المتعلقة بإيقاف المطرب راغب علامة، بعد انتشار فيديو من حفل أحياه في الساحل الشمالي ظهر خلاله وإحدى المعجبات تقوم بتقبيله على المسرح.

وقال ردًا على سؤال ياسمين ما هو الوضع الحالي في هذه الأزمة "مقدمناش وضع لأننا معملناش جلسة تحقيق، عنده حفلة في شهر أغسطس، قلتله تنورنا قبلها من فضلك، قال 1 أغسطس كنت أفضل ألا أعلنها على الإعلام".

وفي حال عدم حضور راغب قبل هذا الموعد للنقابة، أكد "لو مجاش هيكون في قرار مجلس هنقوله وقتها، والأزمة ستظل قائمة وللمجلس صلاحية اتخاذ القرار، إيه هو بقى هنقوله ساعتها، مقدرش استبق الأحداث".

كان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أعلن في بيان صحفي، الاثنين 21 يوليو، إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير.

وقال مصطفى كامل إنه تابع خلال اليومين الماضيين سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

وأضاف "مع تقديم خالص إحترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي :

- استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

- مخاطبة السادة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد اسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية .