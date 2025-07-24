إعلان

"أجمل من جورجينا".. مي عمر تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

10:43 م الخميس 24 يوليو 2025

مي عمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة نشرت صورة منها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مي عمر بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها وجاءت:" أجمل من جورجينا، الجمال المصري، إش إش واحدة بس، جورجينا تتعلم من جمالها".

كانت آخر مشاركات مي عمر في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إش إش" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن مي عمر تشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مي عمر

مي عمر انستجرام مي عمر جورجينا إطلالة مي عمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد ينتقد ارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعي.. ويطالب بالتدخل الرئاسي