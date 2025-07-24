كتب- مروان الطيب:

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المصارع والممثل الأمريكي هولك هوجان الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس عن عمر ناهز 71 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية بمنزله في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونشر تركي صورة جمعته بالراحل هولك هوجان بأحد المناسبات عبر حسابه على "X" وكتب: "أتقدم بأحر التعازي لصديقي العزيز هالك هوجان، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 71 عامًا. لن أنسى أبدًا روعة رؤيته عن قرب في راسلمينيا التاسعة عندما كنت في الثانية عشرة من عمري. لقد فتح هالك آفاق المصارعة، ولن يُنسى أبدًا.أتمنى التوفيق لعائلته".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.