تامر حبيب يهنئ منة شلبي بعيد ميلادها: "يا حتة من قلبي"

القاهرة- مصراوي:

هنأ السيناريست تامر حبيب، النجمة منة شلبي، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وشارك جمهوره ومتابعيه صورة قديمة جمعتهما.

وعلق تامر على الصورة "كل سنة وأنتي أحلى منجاية خلقها ربنا، يا حتة من قلبي".

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي تامر، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "قمرات"، "كل عام وهي جميلة وبخير"، "حلوين"، "عيد ميلاد سعيد".

جدير بالذكر أن منة شلبي عُرض لها مؤخرًا فيلم "الهوى سلطان" وشاركها البطولة الفنان أحمد داود، كما تنتظر طرح فيلمها "فرقة الموت" والذي يجمعها من جديد مع الفنان أحمد عز، وفيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" والذي يضم كوكبة من النجوم: محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم.