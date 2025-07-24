أول صورة لـ أنغام من المستشفى أثناء إجراء فحوصات طبية على البنكرياس

كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة أنغام عن صورة لها وهي على فراش المرض داخل أحد المستشفيات، أثناء استعدادها لإجراء عدد من الفحوصات الطبية، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام".

وقامت أنغام بوضع رمز تعبيري يُستخدم بمعنى "الحمد لله".

كان المكتب الإعلامي للمطربة الكبيرة أصدر بيانا كشف حقيقة ما تردد بشأن حالتها الصحية، وجاء كالتالي: "ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي".

وتابع البيان: نود أن نشير إلى أن المطربة أنغام ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغاني جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف.

وطالبت أنغام وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها، وفي الوقت نفسه وجهت الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها.

وأحيت النجمة أنغام حفلا كبيرا في العلمين الأسبوع الماضي، شهد حضور عدد كبير من محبيها، وحقق نجاحا كبيرا.



