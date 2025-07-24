25 يوليو.. "يانغو بلاي" تعرض "ريستارت" بطولة تامر حسني

كتبت- منى الموجي:

أعلن تطبيق "يانغو بلاي"، عن طرح فيلم "ريستارت"، أحدث أعمال النجم تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، والذي حقق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي بـ مصر والعالم العربي.

ويُتاح الفيلم حصريًا لمشاهدي يانغو بلاي في المنطقة ابتداءً من الغد 25 يوليو.

يجمع ريستارت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ويُجسّد تامر حسني شخصية شاب يعمل في محل للهواتف المحمولة، يمر بسلسلة من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، ويجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية وتأثير المكاسب المادية منها على عقول الناس .

يضم الفيلم أيضا العديد من الأغاني من ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد"، منهم "حلال فيك" و"المقص" التي تجمعه مع رضا البحراوي بلمسة شعبية مختلفة.

يشارك النجم تامر حسني في بطولة الفيلم هنا الزاهد، إلى جانب نخبة من أبرز النجوم، بينهم: باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة والقديرة ميمي جمال، الوجه الصاعد توانا، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: النجمة إلهام شاهين، الفنانة شيماء سيف، النجم محمد رجب، والكابتن احمد حسام والفنانة رانيا منصور، إخراج سارة وفيق، وكتابة السيناريست أيمن بهجت قمر.