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كيف علق الجمهور على ظهور دنيا سمير غانم وابنتها كايلا في "روكي الغلابة" ؟

06:44 م الخميس 24 يوليه 2025
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  • عرض 8 صورة
    الجمهور يهنئ دنيا سمير غانم على فيلم روكي الغلابة
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    دنيا سمير غانم تتلقى تهنئة متابعيها
  • عرض 8 صورة
    الجمهور يهنئ دنيا سمير غانم
  • عرض 8 صورة
    متابعون يهنئون دنيا سمير غانم على عرض روكي الغلابة
  • عرض 8 صورة
    متابعون يهنئون دنيا سمير غانم على فيلم روكي الغلابة
  • عرض 8 صورة
    الجمهور ينتظر عرض روكي الغلابة
  • عرض 8 صورة
    كايلا ودنيا سمير غانم
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كتب- مروان الطيب:

ينتظر جمهور الفنانة دنيا سمير غانم عرض أحدث أعمالها السينمائية بعد غياب بفيلم "روكي الغلابة" والمقرر طرحه بالسينمات نهاية شهر يوليو الجاري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من البوسترات الدعائية للفيلم، وظهرت خلالها كايلا ابنة الفنانة دنيا سمير غانم في تعاونهما الأول على شاشة السينما.

وأعادت دنيا سمير غانم نشر عدد من تعليقات متابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، وسط حماس العديد منهم بقرب عرض الفيلم في السينمات: "مبروك، فخورين بيكي، كايلا ودودي، أجمل اتنين في الدنيا، مستنين عظمة، ان شاء الله تكسروا الدنيا، ربي يوفقك يا دودي ان شاء الله يكسر الدنيا".

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

دنيا سمير غانم وابنتها كايلا الفنانة دنيا سمير غانم فيلم روكي الغلابة دنيا سمير غانم على إنستجرام
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