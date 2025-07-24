يسرا توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة عبر إنستجرام

كتبت - سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة يسرا ذكرى رحيل والدتها، وشاركت جمهورها صورة تجمعها بها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ووجهت رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن اشتياقها وحزنها.

وكتبت يسرا: "6 سنين على فراقك يا أمي، ولسه فراقك سايب فراغ كبير في حياتي... مافيش أي حاجة ممكن تعوّض وجودك".

وتابعت: "مكملة ببركة دعائك، وربنا يصبّرني على فراقك يا أغلى ما في الدنيا، ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى، ويرحمك ويسكنك فسيح جناته، فضلًا وليس أمرًا، برجاء قراءة الفاتحة لأمي ولكل أحبابنا اللي فارقونا".

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا تستعد حاليًا لطرح فيلمين جديدين هما: "بنات فاتن" و"الست لما"، ويشاركها البطولة نخبة من أبرز نجوم ونجمات الفن، ومن المقررعرضهما قريبًا في دور السينما.

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