على البحر.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها، صورً من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت كارولين، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بلإطلالة رقيقة ارتدت خلاها فستان قصير باللون الأبيض.

حازت الصور على تفاعل واسع من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ملكة، تحفة فنية، قمر، أحلى واحدة بدون مجهود، قمر الكوكب، منورة، قلبي العسل، بحبك أوي، ماشاء الله ديمًا منورة".

جدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

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