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فستان قصير ونظارة.. بشرى تستمتع بعطلتها الصيفية على البحر

05:36 م الخميس 24 يوليو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بشرى تخطف الأنظار بإطلالة شبابية
  • عرض 9 صورة
    بشرى تستمتع بالاجازة على البحر
  • عرض 9 صورة
    بشرى تستمتع بعطلتها الصيفية
  • عرض 9 صورة
    بشرى على البحر
  • عرض 9 صورة
    بشرى بإطلالة جذابة على البحر
  • عرض 9 صورة
    بشرى
  • عرض 9 صورة
    بشرى من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
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    بشرى تتألق من أحدث ظهور
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كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة بشرى الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت بشرى على البحر بإطلالة صيفية شبابية خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية وكتبت: "الشمس هي صديقتي المفضلة"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت عليها التعليقات التعي أشادت بجمالها وجاءت:" جميلة، شيك وراقية، أجمل فنانة".

وكانت اخر مشاركات بشرى الفنية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

الفنانة بشرى بشرى بفستان قصير بشرى على البحر بشرى على إنستجرام
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