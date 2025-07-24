فستان قصير ونظارة.. بشرى تستمتع بعطلتها الصيفية على البحر
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كتب- مروان الطيب:
تواصل الفنانة بشرى الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام".
وظهرت بشرى على البحر بإطلالة صيفية شبابية خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية وكتبت: "الشمس هي صديقتي المفضلة"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وانهالت عليها التعليقات التعي أشادت بجمالها وجاءت:" جميلة، شيك وراقية، أجمل فنانة".
وكانت اخر مشاركات بشرى الفنية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
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