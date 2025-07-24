أول تعليق من مصطفى شوقي بعد تعاقده مع المنتج ريتشارد الحاج

كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المطرب مصطفى شوقي، عن سعادته بالتعاقد مع المنتج ريتشارد الحاج، لطرح أعماله المقبلة.

وقال مصطفى شوقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" :" خطوة جديدة اتمنى التوفيق فيها مع منتج وصديق صاحب رؤى فنية مختلفة".

وتابع:" تستعد حاليا لتقديم أغاني جديدة، أتمنى تنال رضا الناس وتكون إضافة لتجربتي".

وشارك المطرب مصطفى شوقي، مؤخرا في إحياء الحفل الذي أقيم على مسرح البالون، بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو.

وطرح المطرب مصطفي شوقي، في مايو الماضي، أغنية بعنوان "زي الدهب"، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع موسيقي وإخراج مايكل جمال.