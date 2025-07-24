بالصور.. ثنائيات نجوم الفن يتألقون في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

خطف عدد من ثنائيات الوسط الفني الأنظار في أحدث ظهور لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شاركوا جمهورهم صورًا من مناسبات مختلفة، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

ومن بين هؤلاء النجوم، ظهرت الفنانة التونسية درة برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، كما ظهر الفنان رامي صبري مع زوجته شيرين عادل، والفنان خالد سليم وزوجته خيرية علي، ورامي صبري مع زوجته نيرمين.

كما ظهرت الفنانة كندة علوش بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف، والمخرج طارق العريان مع زوجته، وأيضًا النجم كريم فهمي وزوجته دانية البناوي.

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