كتب-مصطفى حمزة:

أثار حفل المطرب اللبناني راغب علامة، الذي أقيم في الساحل الشمالي، جدل واسع مع انتشار صور ومقاطع فيديو، ويظهر بها وهو يرقص ويتبادل القبلات مع بعض السيدات على المسرح.

وتحدث "مصراوي"، مع الفنانة والمخرجة اللبنانية صبا الرافعي، عن ما حدث في الحفل، إذ كانت بين الحضور، وشاركت المطرب الرقص على المسرح.

وقالت صبا: "قرأت وتابعت الكثير من ما كتب وقيل، ومن وجهة نظري، مش شايفه الموضوع يستاهل اللي حصل".

وتابعت: "الحفلة كانت بمناسبة افتتاح للمكان، ومن يملكونه والمشرفين على إدارته، هما أصدقاء لنا، والمدعوين كلهم دخلوا بدعوات خاصة، يعني ده مش حفل يقام ضمن مهرجان كبير، ولكنه أقرب لسهرة أصدقاء، والناس كلها عارفة بعض".

وعن واقعة الرقص على المسرح، قالت: "لما طلعت أول واحدة الفنانة دينا راغب، الناس قالوا لنا تطلعوا على الأغاني، وإحنا طلعنا كنوع من المجاملة للمكان، ولأصدقائنا، وعن نفسي لا حضنت ولا قبلت راغب، وتعاملت مع الحفل كلبنانية ومن شعب يحب الحياة ويحب الرقص، إحنا متعودين على ده".

صبا الرفعي، تحدثت عن الشرارة التي أشعلت الهجوم على الحفل، وقالت: "فيما يخص الصورة التي أشعلت الجدل، والتي ظهرت بها معجبة وهي تقبل راغب علامة، للأسف طريقة التصوير أظهرت وكأنها قبلة في الفم، وليس على الخد بالجبن، وهو ماحدث، والمصورين للأسف التقطوا صور ولبعض الناس اللي لابسين مفتوح من زاويا مش حلوة، يا من تحت أو من الخلف، وأظن إن تلك الصور سخنت الموضوع".

وأضافت: "راغب علامة فنان كبير في مكانته وعمره أيضا، ولا أظن إنه في عمر يسمح مثلا يكون فتى أحلام للفتيات، والتعامل معه كان كمطرب محبوب وشيك في تصرفاته وروحه وأناقته، ومحترم في التعامل، وليس أكثر، وأنا عن نفسي أحب أغانيه، إنما هو كراجل ليه أحبه؟".

وأوضحت: "ماحدث مع راغب، مش جديد عليه ودايما بيحصل معاه لأنه محبوب، واللي عملوه البلوجرز أو الفنانات ده كنوع دعاية للمكان، ومجاملة لأصحابهم وأكرر الحفلة دي زي ما بنقول على الضيق".

وشاركت الفنانة والمخرجة اللبنانية صبا الرافعي، في مسلسلات عديدة، منها "الضاحك الباكي" و"رانيا وسكينة" و"شارع 9"، "ونحب تاني ليه" ،و"اللي مالوش كبير" ،و "بينا ميعاد"، و"نصيبي وقسمتك".