وفاة والدة مطرب الراب فليكس

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن مطرب الراب خالد إبراهيم، الشهير بفليكس، وفاة والدته، اليوم الخميس، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب فليكس: "البقاء لله... وبُشّر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي الغالية في ذمة الله".

يُذكر أن آخر أعمال فليكس كان من خلال مشاركته في مسلسل "ولاد الشمس"، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وبطولة: طه دسوقي، أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، معتز هشام، فرح يوسف، وجلا هشام.

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