منها زواج ليوم واحد فقط.. أقصر زيجات الوسط الفني

كتبت- نوران أسامة:

شهد الوسط الفني عددًا من الزيجات السريعة التي لم تستمر طويلًا، بعضها لم يتجاوز الساعات، وأخرى لم تكمل أسابيع قليلة، وفيما يلي أبرز تلك الزيجات القصيرة التي أثارت الجدل:

رشدي أباظة وصباح

في عام 1967، تزوج الفنان رشدي أباظة من الفنانة صباح، وكان زواجهما ليوم واحد فقط، وكشفت شقيقته في تصريحات صحفية أن رشدي كان حينها لا يزال متزوجًا من الفنانة سامية جمال، وفي إحدى الليالي أثناء تصوير فيلم مع صباح، فوجئت الأسرة باتصاله يطلب إحضار مأذون لعقد قرانه على صباح.

مدحت صالح وشيرين سيف النصر

استمر زواج الفنان مدحت صالح من الفنانة شيرين سيف النصر أربعة أشهر فقط، دون أن يصرّح أي منهما عن أسباب الانفصال.

نجوى فؤاد وأحمد رمزي

تزوجت الفنانة نجوى فؤاد من الفنان أحمد رمزي لمدة 17 يومًا فقط، وانفصلا بعدها بسبب رغبته في العودة إلى زوجته الأولى.

أحمد الفيشاوي ووسام عاطف

في عام 2007، تزوج الفنان أحمد الفيشاوي من فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى وسام عاطف عطية، لكن زواجهما لم يستمر أكثر من شهرين.

مي سليم ووليد فواز

تزوجت الفنانة مي سليم من الفنان وليد فواز، لكن الزيجة لم تكتمل سوى 10 أيام فقط، وصرّحت مي في لقاءات صحفية أن الخلاف بينهما بدأ في اليوم الأول من الزواج، وكان السبب وراء الانفصال قاسيًا بدرجة منعت استمرار العلاقة.

محمد منير وداليا يوسف

في عام 2014، تزوج الفنان محمد منير من فتاة نوبية تُدعى داليا يوسف، لكن الزواج لم يدم أكثر من 50 يومًا، قبل أن يعلن منير رسميًا انفصاله عنها.

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