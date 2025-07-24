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منة عرفة تتألق بعدة إطلالات جريئة في المالديف

02:49 م الخميس 24 يوليو 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي توثّق رحلتها إلى جزر المالديف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور بإطلالات صيفية جريئة وأنيقة، نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بشكل واسع.

وعلقت منة عرفة على الصور: "فتاة الجزيرة إلى الأبد".

وكان آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التليفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز، والنجوم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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منة عرفة اطلالة منة عرفة المالديف
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