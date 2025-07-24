بفستان جرئ.. هند عبدالحليم تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هند عبدالحليم جمهورها مجموعة من الصور الجديدة، توثّق أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل.

ونشرت هند الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالات صيفية أنيقة ومميزة.

وانهالت تعليقات المتابعين، وجاء بعضها كالتالي: "أخف دم"، "أكتر فنانة بحبها"، "منورة يا قلبي"، "سكر"، "إيه العسل ده"، "ما شاء الله جميلة"، "تحفة".

يذكر أن هند عبد الحليم شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضًا:

أحمد سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها: "فاكهة حياتي"

إسعاد يونس تشوق متابعيها لضيوف حلقتها الجديدة.. ودنيا سامي تعلق

بمشاركة ابنته.. رامي رضوان يروّج لفيلم "روكي الغلابة"

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي

بـ"فستان تايجر".. مي سليم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة جريئة (صور)