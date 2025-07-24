ليلى علوي تهنئ المكرمين في افتتاح المهرجان القومي للمسرح

كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورة من مشاركتها في افتتاح المسرح القومي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت معلّقة: "مبروك افتتاح المهرجان القومي للمسرح، حبيت أبارك لكل الزملاء الأعزاء على تكريمهم المستحق، وكنت أتمنى أكون معكم".

وتابعت: "الأستاذ أشرف عبد الباقي له دور كبير ومؤثر في المسرح، ودائمًا بيضيف له بروح جديدة وحب حقيقي، وحبيبتي الغالية الفنانة القديرة ميمي جمال، اللي بكنّ لها كل تقدير، واتعلمت منها كتير في بداياتي على المسرح، وهي لها مكانة كبيرة جدًا ورمز حقيقي من رموزه".

وتابعت: "الفنانة العظيمة الأستاذة سميرة عبد العزيز، ألف مبروك، وتستحقين كل تكريم، ألف مبروك كمان للفنان الكبير محيي إسماعيل، ولكل المكرمين، دورة موفقة بإذن الله".

في سياق آخر، أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن اختيار النجمة الكبيرة ليلى علوي لتكون نجمة الدورة الـ41، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية.

يأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة التي تعد واحدة من أبرز وأهم المسيرات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث استطاعت ليلى علوي أن تترك بصمة مميزة عبر أدوار متنوعة بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي والكوميدي وقدمت عبر مشوارها أعمالا أصبحت علامات بارزة في ذاكرة الفن المصري.

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