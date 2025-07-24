إيهاب توفيق يحيي حفل افتتاح المهرجان الصيفي باستاد الإسكندرية

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب إيهاب توفيق، لتقديم حفل إفتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا، والمقرر إقامته في استاد الإسكندرية.

ويقوم المطرب، بمشاركة فرقته الموسيقية بإحياء حفل أولى أمسيات المهرجان في التاسعة مساء الأحد 27 يوليو، ويُقدم أحدث أغانيه: "السهرة جامدة، حد شافنا، سحراني، عامل عاملة، أحلى منهم، مشتاق، ماتحلويش أكتر من كده، هدي القمر، بحبك يا أسمراني، علمي علمي، ملهمش في الطيب، قدّك، مراسيل مراسيل، على كيفك ميل، الله عليك يا سيدي".

وتشارك في الحفل، فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا تحت إشراف المايسترو تامر غنيم وقيادة محمد الموجي، وتقدم مختارات من المؤلفات الغنائية، ومنها: على رمش عيونها، أول مرة تحب يا قلبي، يا اسكندراني، سالمة يا سلامة، سهر الليالي، حرمت أحبك، عيناك ليال صيفية، كل اللي لاموني، زي العسل"

وتقام فعاليات المهرجان على مدار خمسة أيام، حيث يشهد يوم الإثنين 28 يوليو حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يعقبه حفل للفنان أحمد جمال.

وتقدم المطربة ريهام عبد الحكيم، الحفل المقام يوم الثلاثاء 29 يوليو ، بمشاركة مطربي الأوبرا محمد الخولي، فرح الموجي، محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويشهد يوم الأربعاء 30 يوليو ، حفل فريق وسط البلد يليه حفل للفنان هشام عباس، وتُختتم الفعاليات مساء الخميس 31 يوليو بحفل للفنان خالد سليم يسبقه الموسيقار هشام خرما بمجموعة من مؤلفاته العصرية .