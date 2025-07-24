أحمد سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها: "فاكهة حياتي"

كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاد زوجته علياء بسيوني، ووجّه لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر مقاطع فيديو، وعلق قائلًا: "كل سنة وإنتي طيبة يا فاكهة حياتي".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تهنئة أحمد سعد لزوجته، وكتب الفنان أحمد زاهر: "ربنا يخليكم لبعض"، وعلقت الفنانة ساندي: "ربنا يحفظكم ويخليهالك، أطيب قلب في الكون دي".

بينما كتب الفنان هاني محروس: "العمر كله يارب مبسوطين وحلوين، يا أجدع أصحاب وأخوات.. يا أجدع صحاب وأخوات، عيد ميلاد سعيد يا لولا".

وكان أحمد سعد طرح مؤخرًا "الوش الأول" من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "بيستهبل"، والذي ضم عددًا من الأغاني، منها: "أخويا" بمشاركة شقيقه الفنان عمرو سعد، "مكسرات"، "بطة"، "بيستهبل"، و"تاني" التي قدّمها بمشاركة الفنانة روبي.

ويستعد سعد حاليًا لطرح "الوش التاني" من الألبوم، والذي يتضمن خمس أغنيات جديدة، هي: "شفتشي"، "بالونة"، "أتك أتك"، "اتحسدنا"، إلى جانب أغنية بعنوان "حبيبي يا ياه"، التي يشارك فيها كل من مؤدي الراب مروان موسى، ومؤدي المهرجانات عفروتو.

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