صبا الرافعي لمصراوي: "راغب علامة مظلوم وفوجئ بصعودنا للمسرح"

كتب-مصطفى حمزة:

تعرض المطرب اللبناني راغب علامة، للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقاطع فيديو، وصور من حفله المثير للجدل، الذي أقيم بالساحل الشمالي، وصدر قرار من نقابة المهن الموسيقية، بمنعه من الغناء في مصر.

وطاردت المطرب، اتهامات عديدة، منها أنه وعن طريق مدير أعماله، كانوا وراء صعود السيدات للرقص معه على المسرح، وكان يقوم بنفسه بالمفاضلة واختيار من ترقص معه.

وتوجه "مصراوي"، بالسؤال عن ما حدث في الحفل المثير للجدل، إلى الفنانة والمخرجة اللبنانية صبا الرافعي، إذ كانت بين الحضور، وشاركت المطرب الرقص على المسرح.

وأجابت: "اتهام راغب علامة بالمسئولية واختيار من تصعد إلى المسرح، غير حقيقي، لا هو مختارش هو ملوش دعوة، والفنانة التونسية ساندي على سبيل المثال كانت وسط عائلتها وأصحابها، وأنا مشفتهاش رقصت بطريقة مبتذلة، وهي طلعت سلمت على راغب، عشان بتعرفه ورجع رحب بيها من على المسرح".

وأضافت: "الناس اللي كانت قالت لنا نطلع هما أصحاب المكان، وهما كانوا القائمين على الموضوع، لا شفنا مدير أعماله ولا بودي جاردز، ولا حد من طرف راغب علامة، وهو أصلا اتفاجأ بينا لما طلعنا على المسرح، وكنا نتعامل بحكم الصداقات والمعرفة معه ومع أصدقائنا أصحاب المكان".

وتابعت صبا: "ما يحدث ويقال خطأ، والله راغب علامة مظلوم جدا جدا".

وأعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، في بيان صحفي، استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة".

وصدر القرار مع انتشار صور ومقاطع من حفل المطرب اللبناني، الذي أقيم في الساحل الشمالي، وظهر فيها وهو يتبادل القبلات مع المعجبات خلال تقديم فقرته على المسرح .