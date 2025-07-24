نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"

كتبت- سهيلة أسامة:

أشاد نقيب المهن السينمائية مسعد فودة بمسلسل فات الميعاد، والذي عرض الحلقة الأخيرة أمس، بعد أن حقق تفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور والنقّاد.

وجاء في بيان رسمي من النقابة، وُجّه إلى شركة الإنتاج وفريق العمل: "السيد الأستاذ إبراهيم حمودة المحترم رئيس مجلس إدارة شركة سكوير للإنتاج الإعلامي، السادة فريق عمل مسلسل فات الميعاد".

وأضاف البيان: "تحية وتبريكات، دراما اجتماعية غاصت في الأعماق الإنسانية للعلاقات الأسرية، وما يتبعها من لحظات حزينة، ضاحكة، رمادية، وتقاطعات فارقة، استطاعت أن تخترق الوجدان لتشعرك وكأنك أنت الباحث عن مخرج من مأزق إيجاباً أو سلباً".

وتابع: "شكراً وتقديراً وامتناناً، استطعتم أن تنسجوا بأناملكم لوحات فسيفسائية إبداعية متميزة، التهنئة والدعاء بمزيد من التقدم والرقي، لفريق العمل أمام الكاميرا وخلفها، تحية لكل الجنود المجهولة صانعة السعادة".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي مشوّق، حول طلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات. تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

والعمل بطولة كلًا من: أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

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