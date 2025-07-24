بمشاركة ابنته.. رامي رضوان يروّج لفيلم "روكي الغلابة"

كتبت- سهيلة أسامة:

روّج الإعلامي رامي رضوان لفيلم "روكي الغلابة"، الذي تقوم ببطولته زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وتشاركها ابنتهما "كايلا" والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

ونشر رضوان البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليه قائلًا: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.. ادعولي".

وتجسّد دنيا سمير غانم خلال أحداث الفيلم شخصية "روكي الغلابة"، وهي فتاة تمارس رياضة الملاكمة وتعمل بودي جارد للفنان محمد ممدوح، الذي يشاركها البطولة، كما يظهر الفنان محمد رضوان في دور مدرب الملاكمة الخاص بـ دنيا سمير غانم.

فيلم "روكي الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، أحمد الفيشاوي، وغيرهم، وإخراج أحمد الجندي.

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