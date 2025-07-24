إسعاد يونس تشوق متابعيها لضيوف حلقتها الجديدة.. ودنيا سامي تعلق

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حماس متابعيها بعد نشر صورة تشويقية لضيفة حلقتها المُقبلة في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يعرض على قناة "dmc".

ونشرت "إسعاد" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عرفتوا ضيفة الحلقة الجاية".

وعلقت الفنانة دنيا سامي مازحة: "عرفتك من صوابعك"، بينما تفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير، وانهالت التعليقات بالتخمينات، وجاءت جميعها: "هدى المفتي".

وشاركت الفنانة إسعاد يونس في موسم رمضان 2025 بمسلسل "كامل العدد"، من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال.

اقرأ أيضًا:

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي

بـ"فستان تايجر".. مي سليم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة جريئة (صور)