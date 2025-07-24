مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي

كتبت- منال الجيوشي

يطلق مهرجان الغردقة خلال دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025 مسابقة جديدة تضاف إلى مسابقاته الثلاث للأفلام الطويلة والقصيرة ومشاريع الطلبة.

المسابقة الجديدة للفيلم السياحي وتمنح جائزتها للفيلم الذي يدعم ويروج للسياحة في بلاده

ووقع إختيار إدارة المهرجان على الخبير السياحي الدكتور عاطف عبداللطيف، ليترأس لجنة التحكيم التي ستضم نخبة من السينمائيين العرب والأجانب

وأكد "عبد اللطيف" على أهمية المسابقة في دعم والترويج للسياحة من خلال شاشة السينما

مشيرا إلى أهمية صناعة الأفلام في إلقاء الضوء على أهم المقاصد السياحية في العالم لافتا إلى أن هناك دولا كثيرة نجحت في الإستفادة سينمائيا وسياحيا في نفس الوقت

وشدد على أن مصر تتمتع بطبيعة سياحية وأثرية تضعها في مقدمة دول العالم، كواحدة من أهم المقاصد التي يأتي إليها السياح طوال العام بفضل الطبيعة الخلابة والمناخ الساحر .

وأشار إلى أن السينما لغة عالمية لا تحتاج إلى شرح فالرسالة التي يحملها الفيلم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تحقق الهدف المطلوب .

وأوضح أن المسابقة مفتوحة أمام الأفلام الطويلة والقصيرة من إنتاج عامي 2024 و2025 من الأفلام العربية والأجنبية

ومن جانبه كشف السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أنه إلى جانب المسابقة تعقد في إطار فعاليات الدورة الثالثة ندوة حول العلاقة بين السياحة والسينما تكامل أم تنافر؟، يشارك فيها عدد كبير من صناع السينما في العالم العربي والأجانب وخبراء السياحة من ضيوف المهرجان .

وأوضح أهمية المسابقة في الترويج السياحي من خلال صناعة الأفلام، خاصة وأن المهرجان يقام بواحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم وهي مدينة الغردقة لذلك يضع المهرجان إهتماما خاصا بها لتحقق الأهداف المرجوة منها سواء في الترويج السياحي أو إنتاج أفلام تسهم في ذلك خلال الفترة المقبلة،

موضحا أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح حتى نهاية شهر أغسطس