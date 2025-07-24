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بالصور.. روجينا تقضي إجازة الصيف بصحبة عائلتها في إيطاليا

12:56 ص الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اشرف زكي في ميلانو
  • عرض 8 صورة
    اشرف زكي وزوجته روجينا في ميلانو
  • عرض 8 صورة
    اشرف زكي وابنته في احد شوارع ميلانو
  • عرض 8 صورة
    اشرف زكي وروجينا
  • عرض 8 صورة
    روجينا وابنتها مريم
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    مريم ابنة روجينا
  • عرض 8 صورة
    روجينا تقضي اوقاتا ممتعة مع زوجها في احد المطاعم
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كتب - معتز عباس:

تحرص الفنانة روجينا على الاستمتاع بإجازتها الصيفية، وقضاء اوقاتًا ممتعة مع عائلتها في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونشرت روجينا صورًا بصحبة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثلية، وابنتها مريم، في شوارع ميلانو، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

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الفنانة روجينا روجينا تقضي إجازة الصيف إطلالة روجينا روجينا بصحبة عائلتها في إيطاليا روجينا على إنستجرام روجينا بصحبة زوجها أشرف زكي
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