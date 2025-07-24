كتب - معتز عباس:

كلف المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، محاميه بإرسال إنذارين لقناة "النهار" والفنانة إجلال زكي، بعد استضافتها ببرنامج "الستات" على القناة، واتهامها له فيه باستيلائه على جميع أموالها.

وذكر المخرج اللبناني في إنذاره لطليقته إجلال زكي، أنه فؤجى قيامها بتوجيه السب والقذف والإهانة والتشهير والإدلاء بأقوال غير صحيحة، وذلك خلال استضافتها في برنامج (الستات)، وكانت ضيفة على المذيعتين مفيدة شيحة وسهير جودة.

وأضاف، أن طليقته زعمت استيلائه على أموالها ورصيدها في البنك، موضحا أن هذا التشهير والإدعاء أصابه بأضرار نفسية وأدبية.

وطالب المخرج اللبناني، قناة "النهار" بوقف بث حلقة طليقته إجلال زكي في برنامج الستات، ورفعها من منصات التواصل ومن سجلات القناة، مؤكدًا أنه حال مخالفة ذلك سيتم تحميل القناة المسئولية القانونية والمدنية.

وأوضح، أنه يحمل الجنسية الكندية وسوف يضطر للجوء إلى المحاكم الدولية وعرض الأمر على المحكمة المختصة في حالة مخالفة ما جاء بهذا الإنذار.

يذكر أن، الفنانة إجلال زكي، كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج "الستات" على قناة النهار، عن تفاصيل حياتها الشخصية وزواجها الثالث من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، والتي ذكرت فيه أنه استمر لمدة 15 عامًا، واستولى على جميع أموالها، وأن هذا الزواج كان الأصعب في حياتها.

ورد المخرج يوسف شرف الدين، في مقطع فيديو نافيًا ما تردد جملةً وتفاصيلًا، مؤكدًا أنها ادعاءات غير حقيقية، ولا تمت للواقع بصلة.