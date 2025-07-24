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بـ"فستان تايجر".. مي سليم تخطف أنظار الجمهور بإطلالة جريئة (صور)

10:00 ص الخميس 24 يوليو 2025
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كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة مي سليم الاستمتاع بإجازة الصيف، لتكشف عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مي سليم صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "فستان تايجر" خطف أنظار المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""ملكة التايجر"، "تبدين رائعة"، "جميلة أوي"، " اية الحلاوة دي"، "خطيرة بجد".

وكانت الفنانة مي سليم أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "أخينا"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وجميع المنصات الموسيقية.

يذكر أن الفنانة مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل، منها مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، وشاركت مع الفنانة روجينا بمسلسل "سر إلهي".

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