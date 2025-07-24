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بالصور - نانسي عجرم تحتفل بألبوم "نانسي 11" بأكثر من إطلالة مختلفة

01:01 ص الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المطربة نانسي عجرم
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم من البوم نانسي 11
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم من البوم نانسي 11
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم من البوم نانسي 11
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم من البوم نانسي 11
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احتفلت المطربة نانسي عجرم بألبومها الغنائي الحادي عشر "نانسي 11"، الذي أطلقته مؤخرًا

ونشرت نانسي صورًا لها بإطلالات مختلفة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت بأغنية من الألبوم :"يا قلبو".

ومن أبرز الأغاني التي تضمنها الألبوم: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

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