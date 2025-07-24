بالصور - نانسي عجرم تحتفل بألبوم "نانسي 11" بأكثر من إطلالة مختلفة

احتفلت المطربة نانسي عجرم بألبومها الغنائي الحادي عشر "نانسي 11"، الذي أطلقته مؤخرًا

ونشرت نانسي صورًا لها بإطلالات مختلفة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت بأغنية من الألبوم :"يا قلبو".

ومن أبرز الأغاني التي تضمنها الألبوم: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

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